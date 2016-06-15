Ярославль, 15 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует расселить большинство жителей обрушившегося в результате взрыва дома на ул. 6-й Железнодорожной до конца лета. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля заявила заместитель мэра города Елена Волкова.

В настоящий момент жители 69 квартир обратились в районную администрацию с заявлением о предоставлении им права на получение выплат на приобретение новых квартир и получили положительное решение. Им предстоит подобрать себе новое жилье, заключить договор и получить субсидию на покупку из городского бюджета. Остальные жители продоложают оформлять документы.

«Сложно предсказать, как пойдет процесс, в ряде случаев возникают юридические трудности, которые мы помогаем людям решать. Но есть желание закончить выплаты в августе. Средства в бюджете на это предусмотрены», — сказала засместитель мэра Ярославля Елена Волкова.

По словам Елены Волковой, помощь бюджету Ярославля окажет бюджет Ярославской области. На эти цели планируется выделить 65 млн 746 тыс рублей. Соответствующий проект изменений в региональный бюджет внесен в Ярославскую областную думу. Ранее с просьбой о помощи к региональным властям обращался муниципалитет города и мэря. Всего на приобретение квартир необходимо 202 млн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел 16 февраля 2016 года, в результате погибло 7 человек, а сам дом признан непригодным для проживания и подлежащим сносу.