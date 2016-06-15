В Нижегородской области поезд сбил подростка
Нижний Новгород, 15 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Нижегородской области прогулки детей по железнодорожным путям в очередной раз привели к трагедии. Как сообщили ИА REGNUM в транспортной прокуратуре, на 320 километре перегона Навашино — Родяково, поезд сбил 11-летнего мальчика.
По данным прокуратуры, дети гуляли по путям. Заметив их, машинист применил экстренное торможение. Трое подростков успели отскочить, четвертного задело локомотивом. Ребенок получил открытую травму головы, ушибы и ссадины.
В тяжелом состоянии подросток был доставлен в больницу.
По факту случившегося прокуратурой начата проверка. Следователи выясяют подробности случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии в налогичной ситуации погибла 8-летняя девочка погибла. Вместе с подругами она выбежала на железнодорожные пути и пошла вдоль них. Дети не заметили идущий в попутном направлении электровоз. Машинистом подавались сигналы повышенной громкости и предпринято экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.