Нижний Новгород, 15 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Нижегородской области прогулки детей по железнодорожным путям в очередной раз привели к трагедии. Как сообщили ИА REGNUM в транспортной прокуратуре, на 320 километре перегона Навашино — Родяково, поезд сбил 11-летнего мальчика.

Андрей Репин ИА REGNUM Поезд на переезде

По данным прокуратуры, дети гуляли по путям. Заметив их, машинист применил экстренное торможение. Трое подростков успели отскочить, четвертного задело локомотивом. Ребенок получил открытую травму головы, ушибы и ссадины.

В тяжелом состоянии подросток был доставлен в больницу.

По факту случившегося прокуратурой начата проверка. Следователи выясяют подробности случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии в налогичной ситуации погибла 8-летняя девочка погибла. Вместе с подругами она выбежала на железнодорожные пути и пошла вдоль них. Дети не заметили идущий в попутном направлении электровоз. Машинистом подавались сигналы повышенной громкости и предпринято экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.