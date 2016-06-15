Москва, 15 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Мера по ограничению должников на выезд за границу является мало действенной в наши дни. Большинство из них и не заметит, что им запретили выезжать, ведь загранпаспорта, согласно недавнему опросу «Левада-центра», есть всего лишь у 28% жителей России, заявила первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM запрет на выезд за границу должников по кредитам и займам.

Цитата из мф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Отдых в России

«Финансовое положение российских граждан в целом ухудшается, что вынуждает их брать кредиты, в надежде когда-то расплатиться с ними. Многие живут сегодняшним днем и не задумываются о том, как они будут возвращать долги. И если выбивания задолженностей по кредитам еще можно опасаться, зная, как жестко могут себя вести современные коллекторы, то выплаты алиментов традиционно было добиться труднее всего. Ситуация изменяется здесь к лучшему, — считает эксперт. — С 16 января 2016 года судебные приставы могут временно приостанавливать у должника водительские права за неуплату алиментов с размером долга, превышающим 10 тысяч рублей».

«Действуют также ограничение на получение госуслуг, сдачу экзаменов на водительские права и выдачу документов из ЗАГС. Также созданы специализированные отделы Службы судебных приставов по взысканию алиментов», — напомнила Касьянова.

«Растет число и тех, кто не может больше выезжать в силу уменьшения своей платежеспособности. Кроме того, развитие локального туризма способствует тому, чтобы остаться в России», — высказала свое мнении эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на 1 июня 2016 года количество невыездных должников составило почти 2 миллиона человек. За январь-май запрет на выезд за границу получили около 157 тыс. должников. Это на 80% больше по сравнению с 2015 годом (87 тыс. должников). Самые злостные неплательщики — граждане с долгами по алиментам (46%), клиенты банков (40%), неплательщики налогов или штрафов ГИБДД (10%) и неплательщики за ЖКХ — 4%.