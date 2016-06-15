Вильнюс, 15 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Вильнюсский окружной суд сегодня, 15 июня, отклонил просьбу прокурора арестовать подозреваемого в даче взяток политикам вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса сроком на два месяца, сообщили ИА REGNUM в суде.

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Такое решение коллегия судей приняла, решив, что нет совокупности данных, что подозреваемый сбежит или будет скрываться от сотрудников, проводящих досудебное расследование, поэтому арест на этом основании обоснованно не был продлен.

Помимо этого, по этому вопросу уже высказался Вильнюсский окружной суд в своем постановлении 24 мая. Подозреваемый в течение двух недель с момента освобождения из-под ареста от сотрудников правоохранительных органов не скрывался.

Также суд обращает внимание на то, что за этот период, когда подозреваемый был освобожден из-под ареста, не появилось данных об оказании какого-либо воздействия на лиц, проводящих досудебное расследование, поэтому суд констатировал, что нет основания и для ареста в связи с такой угрозой ходу следствия.

Коллегия судей думает, что на данный момент участие Курлянскиса в процессе и беспрепятственное проведение досудебного расследования помогут обеспечить другие меры, то есть домашний арест, залог в размере 25 тыс. евро и подписка о невыезде, запрет общаться с определенными лицами. В случае нарушения этих условия появилось бы основание для рассмотрения вопроса ужесточения меры пресечения.

Напомним, Курляндскис подозревается в даче взяток как экс-лидеру либералов Элигиюсу Масюлису, так и вице-председателю Рабочей партии Витаутасу Гапшису.