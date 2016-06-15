Ташкент, 15 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов и командующий Центральным командованием Вооруженных сил (CENTCOM) США генерал Джозеф Вотел обсудили вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает Национальное агентство Узбекистана УзА.

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Стороны отметили конструктивный характер узбекско-американских связей, который «основан на взаимном интересе, в том числе в укреплении безопасности и стабильности».

«Регулярные двусторонние контакты и консультации на различных уровнях позволяют последовательно развивать взаимовыгодное сотрудничество, расширяя его повестку дня», — говорится в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены некоторые международные и региональные проблемы, включая процессы мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Вотел подчеркнул заинтересованность руководства США в дальнейшем развитии многоплановых отношений между двумя странами.