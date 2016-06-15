Киев, 15 июня, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Потасовка между внефракционным депутатом Владимиром Парасюком и народным избранником от «Оппозиционного блока» Дмитрием Колесниковым произошла в Верховной раде Украины. Об этом сообщает ZN.ua.

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Инцидент произошел после того, как Колесников от имени своей политической силы потребовал переизбрания мэра Львова Андрея Садового.

«В Европе мэр должен был бы забыть о своей карьере, подать в отставку (после трагедии на свалке возле Львова)», — сказал депутат.

Кроме того, Колесников также обвинил Садового во лжи и коррупции.

Через некоторое время к депутату от «Оппозиционного блока» подбежал Парасюк и попытался остановить его выступление с помощью физической силы. К потасовке также подключились и другие народные депутаты Украины.

Таким образом, Колесникову так и не удалось завершить свое выступление.

Напомним, 29 мая на Грибовичской свалке под Львовом произошел пожар. В результате инцидента погибли трое спасателей и один коммунальщик.

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