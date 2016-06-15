В Верховной раде Украины снова подрались депутаты
Киев, 15 июня, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Потасовка между внефракционным депутатом Владимиром Парасюком и народным избранником от «Оппозиционного блока» Дмитрием Колесниковым произошла в Верховной раде Украины. Об этом сообщает ZN.ua.
Инцидент произошел после того, как Колесников от имени своей политической силы потребовал переизбрания мэра Львова Андрея Садового.
«В Европе мэр должен был бы забыть о своей карьере, подать в отставку (после трагедии на свалке возле Львова)», — сказал депутат.
Кроме того, Колесников также обвинил Садового во лжи и коррупции.
Через некоторое время к депутату от «Оппозиционного блока» подбежал Парасюк и попытался остановить его выступление с помощью физической силы. К потасовке также подключились и другие народные депутаты Украины.
Таким образом, Колесникову так и не удалось завершить свое выступление.
Напомним, 29 мая на Грибовичской свалке под Львовом произошел пожар. В результате инцидента погибли трое спасателей и один коммунальщик.
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