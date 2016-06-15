Киев, 15 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Украина и Польша построят интерконнектор, который объединит газотранспортные системы двух стран. Об этом сегодня, 15 июня, написал на своей странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью «Укртрансгаза» Максим Белявский, передает ИА REGNUM.

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«Новому газопроводу между Украиной и Польшей быть: коммерческая эксплуатация запланирована с 2020 года! Сейчас специалисты газотранспортных операторов обеих стран готовы начать проектные работы, которым предшествовало технико-экономическое обоснование», — сообщает Белявский.

Отмечается, что из трех предложенных вариантов маршрута газопровода по территории Украины, выбрали наиболее оптимальный. В процессе строительства интерконнектора будет применяться прогрессивная технология горизонтально-направленного бурения, которая позволит «пройти» водоем через пласты земной коры, которые ниже ее естественного залегания. Данная технология позволит сохранить экологичность среды.

Белявский также информирует, что для реализации проекта «Укртрансгаз» планирует привлечь более 1 тыс. своих сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент «Укртрансгаза» Игорь Прокопив отмечал, что строительство такого интерконнектора откроет Украине доступ к рынку газа ЕС и мощностям польского LNG-терминала в Свиноуйсьце.