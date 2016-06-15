Киев, 15 июня, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, в Брюсселе в штаб-квартире НАТО началось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Отмечается, что в мероприятии принимают участие министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы обсудим текущую ситуацию в Украине, достижения в реформах обороны и поддержку со стороны НАТО. Также мы подготовим почву для нашей встречи с президентом Порошенко на саммите НАТО в Варшаве», — сказал Столтенберг.

Он пообещал, что НАТО будет продолжать оказывать помощь Украине в защите ее суверенитета и территориальной целостности. «Мы будем продолжать помогать Украине в улучшении ее способности защищать саму себя», — заверил Столтенберг.

При этом генсек НАТО признал, что реформирование украинской армии в условиях конфликта на востоке Украины является сверхтяжелой задачей. «Но мы видим прогресс развития необходимой базы для проведения реформ в секторе безопасности и обороны. Очень важно продолжать реформы ради стабильности в Украине и ради безопасности в Европе», — подытожил Столтенберг.

Кроме того, 15 июня министр национальной обороны Португалии Жозе Альберто Азередо Лопес во время встречи Полтораком заявил, что правительство страны окажет финансовую помощь украинскому оборонному ведомству на сумму 200 тыс евро. Предполагается, что эта сумма будет направлена на поддержку военно-технической сферы и лечение раненых солдат ВСУ.

В свою очередь министр обороны Украины поблагодарил Португалию за поддержку и выразил надежду, что в будущем сотрудничество между странами будет расширено.«Мы должны, в частности, развивать сотрудничество в военно-промышленном комплексе», — призвал Полторак.Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Брюсселе Минобороны Украины подписало соглашение с Агентством НАТО по поддержке Вооруженных сил Украины. «Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак принял участие в церемонии подписания соглашения между Минобороны Украины и Агентством НАТО по поддержке и поставкам, об установлении отношений в сфере купли-продажи для поддержки Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении Минобороны.