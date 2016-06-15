Париж, 15 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум.



jhlty.com Париж

Президент Франции Франсуа Олланд ратифицировал 15 июня Парижское соглашение по климату, сообщает Associated Press.

После этого Франция стала второй ратифицировашей соглашение страной ЕС (после Венгрии) и первой из «Большой семерки». Соглашение было формально одобрено французским парламентом на прошлой неделе.

Целью Парижского соглашения — поддержать темпы глобального роста температуры в сравнении с доиндустриальным периодом. Оно вступит в силу, после того как к нему подключится 55 стран, на чью долю приходится, по меньшей, мере 55% глобальных выбросов.

В Китае — самом крупном источнике выбросов углекислого газа — отметили, что ратификация соглашения произойдет до саммита «двадцатки» в сентябре. В США, втором по объему источнике выбросов, заявили о том, что соглашение ратифицируют в течение года.