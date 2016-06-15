Киото, Япония, 15 июня, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Японские ученые из Киотского университета выявили способность кошек осознавать причинно-следственные связи и понимать физические законы, сообщается в журнале Animal Cognition.

Alexas_Fotos Кошка. Коллаж

Ранее было доказано, что кошки по звуку определяют местонахождение скрытого объекта, но эта способность необходима им для охоты.

Теперь ученые исследовали несколько десятков домашних кошек, которых привлекали издающими звуки объектами в закрытых контейнерах. Оказалось, что «шумные» предметы сильнее привлекали хищников, ожидавших, что в контейнере может быть нечто потенциально интересное.

Кроме того, после переворачивания этих контейнеров кошки ждали, что предметы из них вывалятся и внимательно следили за этим. Когда же из перевернутого контейнера, не издававшего звуков, вываливались мягкие предметы, то кошки реагировали с явным недоумением.

По словам ученых, эксперимент позволил выявить достаточно сложные способности кошек: умение определить место предмета по косвенному звуку, а также осознавать, что из перевернутого контейнера предмет может вывалиться.