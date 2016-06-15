Калуга, 15 июня, 2016, 12:05 — ИА Регнум. На должность помощника начальника калужского регионального Управления по организации работы с верующими назначен протоиерей Дмитрий Сахаров, сообщил 15 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области

По его словам, назначение отца Дмитрия состоялось в соответствии с постановлением правительства РФ и в рамках реализации поручения президента РФ о создании в уголовно-исполнительной системе института тюремного духовенства. Новая должность введена впервые и включена в перечень работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

Председатель комиссии Калужской митрополии РПЦ по взаимодействию с учреждениями УФСИН, отец Дмитрий в сане священника служит уже около 20 лет. Он закончил Московскую духовную семинарию в 1998 году и исторический факультет Калужского государственного педагогического университета в 2015 году. Является настоятелем двух храмов в лечебно-исправительном учреждении №1 и исравительной колонии №5, членом Общественного совета при УФСИН России по Калужской области. Пользуется уважением, как у сотрудников, так и у осужденных учреждений УИС области.

Новая должность позволит священнику на постоянной основе, а значит и на более высоком уровне проводить работу по духовно-нравственному просвещению осужденных, заниматься их перевоспитанием и социализацией. Кроме этого, одной из основных задач так же является объединение усилий всех священнослужителей, которые оказывают духовное окормление учреждений уголовно-исполнительной системы. В этих целях запланировано проведение различных обучающих семинаров, обсуждений, конференций.

В настоящее время каждое исправительное учреждение Калужской области располагает православным храмом или молельной комнатой, во многих действуют воскресные школы, имеются солидные библиотеки религиозной литературы. Духовная община осужденных учреждений уголовно — исполнительной системы области насчитывает более 300 человек.