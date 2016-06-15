Москва, 15 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Ситуация вокруг российских легкоатлетов, которые ввиду затяжного допинг-скандала, могут не попасть на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро (Бразилия), председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникиндзе считает частью информационной войны. Такое мнение он озвучил в рамках программы «Вести.doc» на телеканале «Россия 1» 14 июня.

olimpiada-rio.ru Олимпиада в Рио-де-Жанейро 2016

«Это, конечно, часть информационной войны, которая ведётся против нашей страны в любых областях, в том числе и в спорте. Это стремление показать нашу страну как страну, которая употребляет допинги, покрывается это всё руководством страны, высшим руководством страны. То есть это бандитская какая-то организация, и делается это всё исключительно по одной причине. Дискредитация России, дискредитация российских граждан. 193 государства-члена ООН, пусть не все присутствуют на Олимпийских играх, но что же одна Россия употребляла допинг?», — акцентировал Сергей Орджоникиндзе.

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный тренер РФ Лидия Иванова, тем временем, уверенно заявляет, что Олимпиада в Рио-де-Жанейро без России — это удешевлённый товар.

«У меня вызывается большая гордость за мою страну, как же её боятся, как же боятся наших спортсменов. Вы представьте, что не будет нашего спорта на Олимпийских играх. Это будет как удешевлённый товар, продающийся с каким-то запахом. Они же бьются против России, а получат отрицательный результат для себя. Мы выйдем и дадим такой бой, что аппетит упадёт у всех абсолютно ещё раз к нам приставать», — обозначила олимпийская чемпионка.

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Как сообщало ИА REGNUM, с фильмов телеканала ARD началась массированная допинговая атака на российский спорт, и сегодня участие российских лёгкоатлетов в Олимпиаде-2016 года под вопросом. Всероссийская федерация лёгкой атлетики была исключена из состава Международной ассоциации атлетических федераций (IAAF), окончательно проблема, вероятней всего, будет разрешена 17 июня в Вене.