Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум.



baltcomp.spb.ru Рижский пассажирский порт

«Рижский порт может обслуживать только транзит»

В Риге объемы грузов сокращается медленнее, чем в других портах Прибалтики, заявил мэр Риги Нил Ушаков, об этом сообщает издание The Baltic Course. «За исключением Клайпеды, которая на 80% обслуживает литовские грузы (Ушаков некомпетентен, на самом деле в основном белорусские грузы — прим. ИА REGNUM ), оборот падает во всех портах — в Риге, Вентспилсе и Таллине. В Риге спад меньше», — сказал Ушаков. По его словам, причина спада — взаимные санкции Евросоюза и России, а также теплая зима, что привело к сокращению угольных грузов. Как уточнил мэр, пока что рассчитать финансовый ущерб от сокращения перевалки грузов невозможно. «Надо учитывать, что на портовых предприятиях работают около 20 000 человек, зарплата которых выше, чем в среднем по стране. Насколько известно, увольнения еще не начались, но исключать их нельзя», — заявил Ушаков. Он также добавил, что Рижский порт может обслуживать только транзитные потоки между Востоком и Западом, и возможностей для диверсификации направлений нет.

Напомним, что за первые четыре месяца текущего года грузооборот Рижского порта сократился на 12,8% до 12, 3 млн тонн. Общая перевалка латвийских портов сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,4% — до 22,2 млн тонн. В порту Вентспилс оборот грузов снизился на 23,4% до 7,5 млн тонн. Лиепайский порт в январе-апреле перевалил 1,9 млн тонн грузов, что на 3,1% больше, чем за тот же период 2015 года.

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Китай считает Транскаспийский маршрут перспективным

Пекин хочет расширить сотрудничество с Баку по развитию наземных контейнерных перевозок в рамках Транскапийского транспортного маршрута. Об этом заявил в интервью азербайджанскому агентству Trend начальник отдела по перевозкам грузов департамента контроля перевозок Государственной администрации железных дорог Китая Ян Вэйхун, сообщает Day.Az. По его словам, Китай уделяет большое внимание сотрудничеству со странами, через которые пролегает Транскаспийский транспортный маршрут.

Как отметил Вэйхун, объем грузопотока из КНР в Европу достаточно большой, однако в обратном направлении идет мало товаров. «Мы надеемся, что азербайджанские компании помогут повысить грузопоток в обратном направлении», — подчеркнул он. Собеседник агентства напомнил, что Китай сегодня уделяет большое внимание развитию контейнерных грузоперевозок в Европу. «Это наше приоритетное направление работы. В настоящие время китайские железнодорожные предприятия занимаются анализом потенциальных объемов грузов, которые можно будет регулярно перевозить по коридору», — заявил представитель железных дорог КНР, пообещав, что «в ближайшей перспективе появятся конкретные цифры».

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Также на прошлой неделе стало известно о том, что в конце июля-начале августа из КНР будут отправлены два грузовых контейнерных поезда по Транскаспийскому маршруту через территорию Азербайджана в грузинский порт Поти. Часть китайских грузов уйдет в Прибалтийские страны в рамках проекта «Викинг», пишет Trend.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае этого года Азербайджан подписал протокол о присоединении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» к проекту международного контейнерного поезда «Викинг».

Напомним, контейнерный поезд Viking осуществляет перевозки между портами Балтийского и Черного морей по маршруту Ильичевск (Украина)—Минск (Беларусь)—Клайпеда (Литва) с 2003 года. Поездом транспортируются универсальные и специализированные контейнеры.

Будущее первого интеграционного проекта ЕАЭС в сфере логистики остается неопределенным

Российская сторона пока не может забрать свою долю из капитала Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК). Как сообщает газета «КоммерсантЪ», Минэкономики просит вице-премьера Аркадия Дворковича вынести на уровень правительства рассмотрение операционной модели ОТЛК, подписания акционерного соглашения и возвращения ОАО РЖД 50% плюс двух акций «Трансконтейнера», внесенных в ОТЛК в 2014 году. Это следует из письма замглавы Минэкономики Николая Подгузова, который сообщает, что акционеры — ОАО РЖД, «Казахстан темир жолы» (КТЖ) и Белорусские железные дороги (БЖД) — не представили министерству данных о согласовании новой операционной модели.

Напомним, что созданная железнодорожными операторами Белоруссии, России и Казахстана компания должна была заняться развитием ускоренных контейнерных перевозок в рамках «Нового Шелкового пути». Изначально в уставный капитал ОТЛК были внесены пакеты дочерних обществ Российских железных дорог: ПАО «Трансконтейнер» и АО «РЖД Логистика». Доля РЖД в ОТЛК составила 99,84%.

Следующим шагом должно было стать внесение активов казахстанских и белорусских железных дорог. Со стороны КТЖ планировалось передать акции дочерних компаний АО «Казтранссервис» (логистический оператор) и АО «Кедентранссервис» (крупнейший оператор вагонов и сети терминалов), а также фитинговые платформы и терминалы, расположенные на пограничных с Китаем станциях Достык, Алтынколь. Со стороны Белорусской железной дороги предлагалось передать в ОТЛК контроль за профильными терминалами на границе с Европейским Союзом, расположенными на станции Брест и другими активами железнодорожного транспорта.

В январе этого года стало известно о «переформатировании» ОТЛК: по словам главы РЖД Олега Белозерова, участники решили ограничиться «легким» вариантом, который не предполагает объединения активов. По данным «КоммерсантЪ», модель asset-light (без активов) ОТЛК предложила казахстанская сторона. По словам одного из источников издания, Астана была недовольна деятельностью «Трансконтейнера» и неравноправием партнеров в ОТЛК. Другой собеседник газеты замечает, что Казахстан «не горел желанием» вносить в ОТЛК свои активы. Напомним, весной этого года пост президента ОТЛК покинул Петр Баскаков, который одновременно является гендиректором ПАО «Трансконтейнер».

Минтранс РФ возражает против новой конструкции, пишет издание. В российском ведомстве по-прежнему считают, что у ОТЛК должен быть и собственный парк вагонов, и грузовые терминалы.

Если ОАО РЖД не удалось прийти к компромиссу с казахстанской стороной по внесению активов в ОТЛК, то формат «без активов» лучше, чем ничего, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, отладив взаимодействие и сняв спорные вопросы, можно будет вернуться к насыщению ОТЛК активами.

Рогозин обещает «перекрыть» пик грузопотока по Севморпути

Пик грузопотока по Севморпути, который был достигнут в Советском союзе в 80-е годы, может быть перекрыт в 2018—2019 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает ИА Финмаркет.

По данным ФГУП «Атомфлот», в 1986 году грузопоток по Севморпути составил 6,5млн тонн грузов, после этого в 1991 году данный показатель упал до 4,8 млн тонн, а в 2001 году — до 1,8 млн тонн. Грузопоток по СМП начал расти в 2006 году (1,9 млн тонн), а по итогам 2015 года этот показатель достиг 5,4 млн тонн грузов.

По словам Рогозина, главным источником развития Севморпути остаются внутрироссийские перевозки, «несмотря на всю важность транзита». Он отметил, что грузопоток на арктическом маршруте вырастет благодаря запуску завода по сжижению газа «Ямал СПГ», вывозу углеводородов с шельфовых проектов, началу поставок с Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой земле и другим проектам.

«На несколько десятков процентов растут внутренние перевозки в интересах министерства обороны, но это отдельная тема», — сказал он, добавив, что необходима координация между военными и гражданскими ведомствами. «Однако дальнейшее развитие Севморпути наталкивается на недостаток системного управления», — подчеркнул Рогозин. По его словам, администрация Севморпути должна не просто фиксировать заявки на проводки, но доказывать преимущества Севморпути. Также, по словам вице-премьера, необходимо развивать систему подводки грузов к портам.

Директор Государственного океанографического института имени Н.Н.Зубова Юрий Сычев сообщил в свою очередь, что грузопоток Севморпути, по прогнозам Минвостокразвития, к 2030 году составит более 100 млн тонн, в том числе 51,1 млн тонн российских и почти 60 млн тонн транзитных грузов.

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Отметим, что на сегодняшний день эксперты скептически оценивают перспективы транзитных грузоперевозок по СМП. Так, например, на сегодня отсутствует международная нормативная база, которая бы позволила иностранным грузовладельцам и транспортным компаниям планировать свое участие в «освоении» СМП. Чтобы сделать арктическую трассу привлекательной для транзита, Севморпути необходим статус международного транспортного коридора, убеждена советник по вопросам транспортной политики постоянного представительства РФ в Европейском союзе Юлия Зворыкина. «Если не будет соответствующего международного соглашения, то, к сожалению, привлечь иностранные грузы будет затруднительно», — отмечала ранее Зворыкина.

Напомним, что Северный морской путь (СМП) — это главная российская морская коммуникация в Арктике. СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км).