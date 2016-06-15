Москва, 15 июня, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Курс на поступательное движение сотрудничества был подтверждён Джорджтауном после смены администрации, и официальная Москва довольна этим. Об этом 15 июня в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гайаны Карлом Гриниджеем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы провели хорошие, содержательные переговоры. Это первый визит главы МИД Гайаны в РФ. Гайана — перспективный партнёр в Карибском бассейне. Мы довольны тем, что курс на поступательное развитие сотрудничества был подтверждён после прихода к власти новой администрации в Джорджтауне», — сказал Лавров.

По его словам, две страны объединяет приверженность международному праву и приверженность демократизации международной жизни: «Мы обменялись мнениями по ситуации в Латинской Америке и Карибском бассейне, обсудили задачи борьбы с терроризмом и наркотрафиком»

Напомним, до 1966 года Гайана называлась Британской Гвианой, после чего объявила о независимости. Гайана — единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.