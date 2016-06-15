Москва, 15 июня, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Сотрудники отдела розыска УФСИН России по г. Москве задержали 43-летнего осужденного, сбежавшего с территории колонии — поселения ИК №9 под Волгоградом, сообщает пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области.

pixabay.com Колония. Тюрьма

Попукалов Василий Анатольевич, который в 2008 году был приговорен к 11 годам лишения свободы по статье «Убийство», совершил побег 26 мая этого года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», теперь к неотбытому сроку заключенного может быть добавлено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Ранее в ведомстве сообщали, что сбежавший из колонии опасный преступник скрывается у своей жены Натальи Попукаловой, проживающей в Тульской области. Именно супруга помогла осужденному совершить побег.

Для этого она договорилась с водителем такси, что тот за 15 тыс. рублей привезет Попукалова из Фроловского района Волгоградской области. В указанное место беглец добрался после побега самостоятельно. Теперь супругу осужденного могут также привлечь к уголовной отвественности — за соучастие в преступлении.