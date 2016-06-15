Москва, 15 июня, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Москва намерена продолжать стратегическое партнёрство с Арменией и поддерживать его, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с министром обороны Армении Сейраном Оганяном сегодня, 15 июня.

Photolure Сейран Оганян и Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Еревана регулируется более чем 50 договорами и соглашениями. В Москве положительно оценивают насыщенность сотрудничества между Россией и Арменией.

«Мы хотели бы и дальше поддерживать наше стратегическое партнерство», — сказал Шойгу.

Шойгу обратил внимание на то, что сотрудничество затрагивает в том числе и сферу образования: многие военные из Армении проходят обучение в военных вузах России. В частности, в 2016 году более чем 200 офицеров подали заявки на обучение в РФ.

«Мы готовы ее поддержать», — сказал министр.

Министр обороны Армении отметил, что данная встреча — хорошая возможность"сверить часы» по вопросам, касающимся сотрудничества двух оборонных ведомств — российского и армянского.

«Думаю, наши регулярные двусторонние встречи и совместные мероприятия стали доброй традицией и являются лишним свидетельством того, что наши отношения находятся на очень высоком уровне и наше сотрудничество в оборонной сфере динамично развивается», — заявил Оганян.

Министр обороны Армении отметил, что Ереван ощущает этом сотрудничество, потому что Москва помогает Армении.