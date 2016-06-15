Ярославль, 15 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославской области в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 9 из 18 имеющихся долгостроев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В настоящее время на контроле правительства находится 18 проблемных объектов. В числе застройщиков, остановивших строительство — ООО «ЯФСК», ООО «Ивановская домостроительная компания», ООО «Кладезь», ООО «Ярстройпроект», ЗАО «Фирма «Ярстрой», ООО «Альянс», ООО «Строитель плюс», ООО «Жилстрой», ООО «Позитив».

До конца года при содействии органов исполнительной власти будут достроены и сданы дома ООО «ЯФСК», ЗАО «Фирма «Ярстрой», ОАО «Ивановская домостроительная компания» под литерами 2, 3, 40, 43, ООО «Строитель плюс» и ООО «Жилстрой» в Ярославле и ООО «Альянс» в поселке Красный Бор.

«Сейчас в регионе 328 объектов незавершенного строительства, и проблемными являются менее 5 процентов из них. Мы ведем реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, а права нарушены. Включение в реестр осуществляется по заявительному принципу — в настоящее время в нем 230 человек, менее 1 процента от общего числа участников долевого строительства, по 13 жилым домам», — пояснил директор департамента государственного жилищного надзора Денис Мещеряков.

Контроль за долевым строительством в Ярославской области ведется уже пять лет. За это время квартиры в своих домах получили 4,5 тысячи обманутых дольщиков. Чтобы людям не приходилось сталкиваться с подобными проблемами, правительство региона разрабатывает комплекс мер по усилению контроля за деятельностью застройщиков.

«Мы предлагаем внести в Земельный кодекс РФ изменения, касающиеся возможностей передачи земельных участков юридическим лицам, принявшим на себя обязательства по завершению строительства проблемных объектов. Кроме того, считаем возможным предложить увеличение срока права на получение страховой выплаты — как минимум до пяти лет, а также закрепление ежеквартальной отчетной информации о заключенных договорах страхования ответственности застройщика, страхователях в соответствующем приложении», — рассказал Денис Мещеряков.

Также департамент государственного жилищного надзора предлагает региональной думе отменить нормы залога, что позволит закрепить на законодательном уровне порядок принудительной смены застройщика, а также упростить и регламентировать процедуру передачи объекта новому застройщику.