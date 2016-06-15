Красноярск, 15 июня, 2016, 11:51 — ИА Регнум. С начала года специалисты выявили 153 нарушения в работе красноярских управляющих компаний. Внеплановые проверки управляющих организаций проводят сотрудники отдела муниципального жилищного контроля. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, всего с начала 2016 года уже проведено 236 проверок, в адрес управляющих организаций выдано 83 предписания, на компании, нарушившие обязательства по управлению многоквартирными домами, наложены штрафы в размере 120 тыс. рублей.

Юрий Максимов Подвал жилого дома

Как рассказала ИА REGNUM помощник по связям со СМИ департамента городского хозяйства Ольга Дегтярева, отдел муниципального жилищного контроля специально реагирует на каждое обращение жильцов. «Мы не накапливаем заявки, поскольку, как видите, уже с начала года много проверок было проведено. На самом деле, на проверки по поступившим обращениям специалисты отдела выезжают практически каждый день. По закону, проверяемая организация и надзорные органы предупреждаются за два дня, после этого специалисты выезжают и проверяют», — пояснила она.

Дегтярева сообщила, что за весь 2015 год было проведено 754 проверки, выдано 478 предписаний, установлено 1272 нарушения. Таким образом, можно заключить, что в 2015 году на одну проверку приходилось по 1,6 замечаний и 0,6 предписаний. А по итогам истекшего периода 2016 года на одну проверку приходится 0,6 выявленных нарушений и 0,4 предписания. Впрочем, причины такой динамики могут быть любыми: от улучшения качества работы управляющих компаний до ухудшения работы надзорных органов.

По словам начальника отдела муниципального жилищного контроля Евгения Кяшкина, в основном собственники домов жалуются на некачественное содержание общедомового имущества: протекание кровель, плохое состояние подвальных помещений, несвоевременный вывоз мусора, уборку придомовой территории.

«Большинство нарушений управляющие организации устраняют после выдачи предписания. Однако есть случаи, когда приходится направлять протоколы об административных правонарушениях в адрес мировых судей и материалы о нарушении жилищного законодательства — в адрес службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края», — подчеркнул он.

В адрес мировых судей с начала года направлено 34 протокола об административных правонарушениях, в том числе: 27 — о невыполнении в установленный срок законного предписания, семь протоколов — о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица по проведению проверок или уклонение от таких проверок. Материалы двух проверок о нарушении жилищного законодательства были переданы в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Отдел муниципального жилищного контроля в департаменте городского хозяйства был создан в конце 2013 года в качестве «рычага воздействия на управляющие организации», отмечают в мэрии.