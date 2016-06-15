Москва, 15 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Сегодня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) целенаправленно пытается дискредитировать и очернить российский спорт. Об этом в прямом эфире «Вести.doc» на телеканале Россия 1 заявил 14 июня заслуженный тренер России Валерий Газзаев, прокомментировав ситуацию вокруг легкоатлетов, которые могут не попасть на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

simptomy.ru Допинг

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«Я считаю, что ведётся целенаправленная акция по дискредитации российского спорта, WADA пытается полностью его очернить, особенно после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, где была безоговорочная победа. Сейчас пытаются всячески наших сильнейших спортсменов лишить возможности участвовать в Олимпийских играх. С этим надо бороться, более того — пускай WADA откроет филиал в Москве, чтобы не было никаких проблем», — заявил Валерий Газзаев.

Заслуженный тренер России в свете последних событий напомнил и о матче «Англия — Россия», когда все четыре допинговые пробы были взяты у российских спортсменов до начала игры. Традиционно же пробу берут после матча, проверяются по два игрока из каждой команды.

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Как сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к WADA с призывом проверить информацию The New York Times. Издание утверждает, что российские призёры Олимпиады в Сочи употребляли допинг. В публикации журналисты ссылаются на экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, по словам которого, в России существует некая управляемая государством «допинговая программа». Она якобы планировалась много лет, чтобы российские спортсмены победили в 2014 году.