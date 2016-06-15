Москва, 15 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Счётная палата России выявила нарушения при проверке подведомственных учреждений Росавтодора. В ходе проверки федеральных казённых учреждений «Севзапуправтодор» и Упрдор «Волга» обнаружены неэффективные расходы федерального бюджета, сообщается на сайте ведомства.

ИА REGNUM Ремонт дорог в Чебоксарах

Проверка подведомственных учреждений Росавтодора показала, что оплата Упрдор «Волга» и «Севзапуправтодор» содержания дорог в период их реконструкции и капремонта повлекло неэффективные расходы федерального бюджета на общую сумму 500 млн рублей. Кроме того, по данным Счётной палаты РФ, «указанными учреждениями были оплачены 135 млн рублей за фактически невыполненные работы».

В сообщении также говорится, что в центральном аппарате Росавтодора не определено структурное подразделение или должностные лица, наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита на основе функциональной независимости. По итогам проверки было принято решение направить представления Федеральному дорожному агентству, Упрдор «Волга», «Севзапуправтодор», обращение — в Генеральную прокуратуру РФ, информационное письмо — в Федеральную антимонопольную службу, а также заключение в палаты Федерального Собрания.

Комментируя итоги проверки, в пресс-службе Росавтодора заявили, что ведомством принята в работу информация, озвученная специалистами Счетной палаты. На ее основе будет проведен дополнительный анализ правоприменительной практики определения начальной (максимальной) цены контракта, используемой заказчиками. Росавтодор также подтвердил существующую проблему затяжной процедуры регистрации объектов, фактически уже введенных в эксплуатацию до конца 2015 года. Из-за этого готовые объекты продолжают формально попадать под категорию «незавершенное строительство», отметили в агентстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года был объявлен в международный розыск бывший глава Упрдор «Волга» Сергей Гаврилов, который был осуждён за мошенничество. Ленинский районный суд Чебоксар назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима 800 тыс. рублей штрафа, затем Верховный суд Чувашии оставил приговор в силе.

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