Берлин, 15 июня, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Осенью 2016 года в рамках Парижского автосалона немецкий автоконцерн Daimler AG представит новое поколение электрокара марки Smart, сообщает «Дейли-Мотор».

Smart electric drive

Производство новых электромобилей должно начаться до конца 2016 года, после чего начнутся поставки дилерам. Сначала продажи Smart стартуют в США, а потом будут организованы их продажи в Европе.

Сборка этих машин будет налажена в США, аккумуляторы для них будут поставляться с предприятия Deutsche ACCUmotive, а электромоторы предоставит концерн Renault. Мощность этих двигателей составит от 95 до 100 лошадиных сил.

По неподтвержденным сообщениям, батареи нового электрокара получат увеличенный срок службы и сокращенное время зарядки.