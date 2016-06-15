Тбилиси, 15 июня, 2016, 11:48 — ИА Регнум.



fonwall.ru Самолет в небе

Грузия устанавливает прямое авиасообщение с Пекином. По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, соответствующее соглашение было достигнуто в рамках визита делегации Агентства гражданской авиации Грузии в Китай.

В ходе визита грузинская делегация встретилась с китайской администрацией гражданской авиации и представителями крупнейших китайских авиакомпаний — Air China, Hainan Airlines, China Southern Airlines и China Eastern Airlines.

Стороны договорились, что авиакомпания China Southern Airlines, которая уже несколько лет выполняет рейсы между Тбилиси и Урумчи, с 22 сентября будет летать по маршруту Пекин-Урумчи-Тбилиси.

На встрече были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления сотрудничества в сфере гражданской авиации.