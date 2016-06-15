Тбилиси, 15 июня, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в мае текущего года, в сравнении с предыдущим месяцем, понизился на 0,4%. По информации Национальной службы статистики Грузии, этот же показатель в сравнении с маем прошлого года уменьшился на 2,8%, но в сравнении со средним показателем за 2010 год вырос на 22,4%.

Никола Пиросмани . Инспекция на рынке. 1916

Цены производителей в секторе горнодобывающей промышленности в мае 2016 года, в сравнении с апрелем того же года, уменьшились на 8,2%, в основном за счет сокращения цен на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых на 23,9%, и на уменьшение цен на производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 1,6%.

В сравнении с маем прошлого года, цены производителей в секторе перерабатывающей промышленности цены понизились на 4,8%, в производстве продовольствия и табачных изделий — на 4,4%, в металлургической промышленности — на 11,2%, но в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды цены выросли на17,4%.

Согласно официальным данным службы статистики, тенденция понижения индекса цен производителей отмечается с января 2016 года.