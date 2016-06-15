Киев, 15 июня, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Вчера, 14 июня, в Брюсселе Министерство обороны Украины подписало соглашение с Агентством НАТО по поддержке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Больше гробов

«Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак принял участие в церемонии подписания соглашения между Минобороны Украины и Агентством НАТО по поддержке и поставкам, об установлении отношений в сфере купли-продажи для поддержки Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

В то же время Полторак отметил, что Украина хочет обсудить с НАТО вопрос участия украинских военных в многонациональной болгарско-румынской бригаде. «У нас есть опыт участия в многонациональных военных формированиях, в частности, речь идет о бригаде ЛитПолУкрбриг. Убежден, что это еще один шаг к сохранению мира в нашем регионе», — сказал Полторак.

В свою очередь глава оборонного ведомства Румынии Михнеа Моток считает, что вопрос включения украинских солдат в состав болгарско-румынской бригады требует обсуждения. По его словам, создание совместной бригады даст возможность развития и поддержки добрых взаимоотношений между странами-соседями.

Также в штаб-квартире НАТО Полторак провел встречу с министром обороны Грузии госпожой Тинатин Хидашели. «Те угрозы, которые сейчас возникли в Украине, были ранее и у вашей страны… К сожалению, эскалация конфликта продолжается. Со стороны России завозится большое количество личного состава, боевая техника и вооружение. Причем этого вооружения вполне достаточно, чтобы вооружить целую армию», — считает Полторак. По его словам, в Донбассе ВСУ контролируют ситуацию. «Многие проблемы, которые были в начале боевых действий, нами решены. Мы многого достигли, но впереди еще очень много работы… Мы делаем все возможное, чтобы Минские соглашения выполнялись. С начала года наши позиции подверглись около 7 тысячам обстрелов. Правда и Бог с нами. Мы не опускаем руки. Мы будем продолжать защищать свою землю», — рассказал Полторак.

Он отметил важность обмена военного опыта с Грузией, «учитывая угрозы, которые стоят перед нами». «Мы получили огромный опыт на этой войне, и готовы делиться тем, чему научились», — подытожил Полторак.«Мы готовы работать с вами по всем направлениям, и мы поддерживаем вас в вашей борьбе. Очень важно, чтобы мы вместе, в один голос выступали на международной арене. Мы должны помогать друг другу, и я подчеркиваю это на всех международных форумах», — рассказала Хидашели.Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина отработает план всеобщей мобилизации населения на случай полномасштабного вторжения. «…на случай полномасштабного вторжения должен быть отшлифован план всеобщей мобилизации и функционирования страны в условиях военного положения», — отметил Порошенко.

По его словам, Украине необходима «жесткая, активная оборона, которая лишает смысла наступательные действия противника, активная дипломатия, направленная на обеспечение поддержки Украины, продолжение действия международных санкций против агрессора».

Напомним, в 2016 году Верхняя палата Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 год, в котором предусматривается выделение Украине финансовой помощи в размере 250 млн долл.