Ростов-на-Дону, 15 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Ростовской области на реке Миус, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои, найден штурмовик Ил-2. Имя пилота, находившегося за штурвалом самолёта, будет установлено в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня сообщил руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

vk.com/mius_front Часть самолёта Ил-2

«Номер двигателя сохранился, поэтому все данные должны быть сохранены в архивах. Примечательно, что этот самолёт относится к первым выпускам штурмовиков Ил-2, управлять ими доверялось только опытным лётчикам. Ил-2 выделялся среди других военных авиамашин даже яркой обшивкой», — отметил Кудряков.

По его словам, экипаж вылетел для уничтожения немецкого аэродрома у хутора Зубаркин летом 1943 года, но самолёт попал под сильный обстрел и рухнул. Ил-2 разбился на множество частей, от удара о землю штурмовик буквально рассыпался, поэтому возникли сложности, чтобы поднять машину из земли.

По словам собеседника, на месте проведения полевой экспедиции найдены также останки семерых советских солдат и немецкого офицера вермахта, у которого сохранился жетон. Имя гитлеровца будет установлено и передано в Германию, но поисковики говорят, что родственники павших на чужбине бойцов, как правило, не очень гордятся погибшими на Восточном фронте дедами. Поэтому, вероятно, что предадут земле немецкого солдата на немецком мемориальном кладбище в России.

Напомним, что 22 июня, в День памяти и скорби, в Ростове-на-Дону будут преданы земле останки 31 советского воина. Их нашли в ходе полевых выходов донские поисковики. Все солдаты погибли, защищая от немецко-фашистских захватчиков донскую столицу. Вечный покой они обретут в братской могиле у Кумженского мемориала.