Москва, 15 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Добычей семи грабителей, вскрывших два банкомата на проспекте Вернадского в Москве, стали 2 млн рублей, передает 15 июня телеканал «360».

privatblog.com.ua Банкомат

Злоумышленники в медицинских масках проникли через забор на территорию одной из организаций вскоре после полуночи 14 июня. Затем, угрожая сотрудникам ножом и пистолетом, связали их, после чего вошли в помещение, где находились аппараты с деньгами.

Вскрыв болгаркой два банкомата и сейф, налетчики похитили из них более 2 млн рублей и скрылись с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» УК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобное преступление произошло в Москве на Перовском шоссе. В ночь на 13 июня четверо неизвестных в масках проникли в помещение терминала банка, связали сотрудников и похитили банковскую ячейку с деньгами. Сумма ущерба не называлась.