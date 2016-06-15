Бразилиа, 15 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Британский производитель автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover создал компанию, занимающуюся сборкой внедорожников в Бразилии, сообщает Bloomberg ссылаясь на письмо компании.

sportwagen Логотип Jaguar

На бразильском заводе будут собирать модели Discovery Sport и Range Rover Evoque.

В 2016 году завод выпустит около 10 тысяч машин. На начальном этапе будет производиться крупноузловая сборка на основе уже окрашенных кузовных панелей и двигателей Ingenium, поставляющихся из Великобритании.

Топливные баки, стекла, выхлопные системы и материалы для интерьера будут продуктами местного производства. Впоследствии годовой объем производства двух моделей планируют увеличить до 24 тысяч единиц. В перспективе на новом предприятии могут наладить сборку седана XE и кроссовера F-Pace.

Отметим, что с 2008 года бренд Jaguar Land Rover является собственностью индийской компании Tata Motors.