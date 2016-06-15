Москва, 15 июня, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин обратил внимание на то, что европейские парламентарии высказываются за отмену санкции в отношении России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. «Европейские коллеги-парламентарии уже не просто высказываются за отмену ограничений на пути сотрудничества с нашей страной, но и голосуют за соответствующие резолюции», — указал он.

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«Даже германский канцлер при всех ритуальных оговорках вдруг вспомнила о своей приверженности к концепции единого пространства от Лиссабона до Владивостока, а значит, на нашем континенте, где испокон веков живут сотни народов, объединенных другими ценностями и культурой так называемый атлантизм обречен на отмирание, и это закономерный результат», — заявил Нарышкин.

«Мы знаем кем и во имя каких целей кризис был сконструирован, все попытки США разорвать наши связи с Европой отказались тщетными. Несмотря на барьеры до сих пор выставляемые ЕС по чужой указке, мы видим движение к восстановлению контактов и в экономической и политической сферах», — говорит спикер Госдумы.