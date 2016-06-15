Орел, 15 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Орловский областной суд признал местную религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и удовлетворил требование Минюста о ее ликвидации. Решение было принято 14 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

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Иск о признании деятельности местной религиозной организации «Свидетели Иеговы «Орел» экстремистской, а также о ее ликвидации в суд направило управление Минюста РФ по Орловской области.

По результатам рассмотрения суд данные требования удовлетворил в полном объеме — деятельность отделения секты признана экстремистской и запрещена.

Пока решение суда в силу не вступило, и у представителей организации есть возможность его обжаловать.

Добавим, что в середине мая решением орловского управления Минюста деятельность местной организации «Свидетели Иеговы» была приостановлена — до вынесения решения суда по иску управления.

В феврале этого года суд в Белгородской области также вынес решение о признании экстремистской деятельности одной из местных общин «Свидетелей Иеговы» и о ликвидации организации, в июне решение было подтверждено Верховным судом РФ. Также деятельность секты запрещена в Таганроге (Ростовская область), Самаре, Абинске (Краснодарский край), в Москве.