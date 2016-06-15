Липецк, 15 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Дорожные службы Липецка в очередной раз отличились слаженной качественной работой и снова стали звездами интернета. На видеохостинге YouTube был опубликован ролик, на котором на развязке Катукова — Стаханова наносят дорожную разметку, а после этого другая бригада срезает ее вместе с асфальтом. Пользователи соцсетей предположили, что дорогу размечали специально, чтобы ровнее срезать слои дорожного покрытия.

Wokandapix Разметка на дороге

Как уже сообщало ИА REGNUM, липецкие технологии ремонта дорог не в первый раз становятся популярным предметом обсуждения в СМИ и интернете: в январе 2016 годи житель областного центра заснял, как рабочие заливают асфальтом яму в дороге, покрытой толстым слоем укатанного снега. Ролик разошелся по интернету, а способ ремонта дорог липчане окрестили «нанотехнологиями». Через некоторое время в сети появилось видео с другой инновационной технологией: рабочие «латали» яму на проезжей части, сбрасывая в нее лопатой грязь с обочины.

Новое видео о ремонте развязки местным журналистам прокомментировал главный смотритель Липецка Александр Бахтин: по его словам, разметка наносилась под майскими праздниками по требованию ГИБДД, а теперь подрядчик решил «обновить» разметку в рамках гарантийных обязательств. При этом он не согласовал свои действия с местными властями — ремонт на данном участке уже был запланирован. Повторно нанести разметку подрядчику придется уже после ремонта дороги — также в рамках гарантии, то есть за свои деньги.