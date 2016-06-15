Москва, 15 июня, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Политическую составляющую в громком допинг-скандале, затронувшем российских легкоатлетов после очередного фильма немецкого телеканала ARD, отрицать невозможно. Происходящее — косвенное признание наших успехов. Такое мнение в прямом эфире программы «Вести.doc» на телеканале «Россия 1» 14 июня высказал политолог Сергей Михеев.

msecnd.ne Допинг

«Я думаю, что политическую составляющую здесь отрицать невозможно, потому что допинг-скандалы были и раньше. У американской сборной по велоспорту, например, но её никто не отстраняет от Олимпийских игр. После того, как полноценной изоляции России не получилось, санкции технически не могут создать этот режим, они начали бить по хвостам. По тем вещам, которые любит обыватель», — считает Михеев.

По мнению эксперта, сегодняшний скандал является косвенным признанием не только успехов России, но и признанием того, что Олимпиада в Сочи прошла блестяще.

«Если бы у нас не было успехов, если бы мы были вообще никакими, ничего не могли, то никто бы по этому поводу не возбуждался. Это признание наших успехов, и их это пугает, потому что страна-изгой не может показывать такие результаты (отсылка к Олимпиаде в Сочи) и не должна», — подчеркнул политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, именно с фильмов телеканала ARD, в частности германского журналиста Хайо Зеппельта, началась массированная допинговая атака на российский спорт, в результате которой российские легкоатлеты могут не попасть на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Интересно, что «документалисты» уже признали, что ряд высказываний в фильмах, действительности не соответствует.