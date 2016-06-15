Искитим, Новосибирская область, 15 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий лично проверил, как и в каких условиях проходит лечение детей, попавших 14 июня в ДТП в районе поселка Линёво. О том, что сегодня глава региона в сопровождении министра здравоохранения Олега Иванинского побывал в Искитимской центральной городской больнице, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

bloknot-stavropol.ru Реанимационная палата

Сейчас в медучреждении остаются семь человек — два ребёнка находятся в реанимации, еще пять пострадавших проходят лечение в травматологическом отделении. Остальным после оказания медицинской помощи в травматологическом пункте госпитализация не потребовалась.

Владимир Городецкий отметил, что им оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. «Главное, что очень быстро прошла госпитализация пострадавших. Сейчас ситуация с детьми находится под контролем, их жизни ничего не угрожает. Вчера в Искитим приезжали ведущие специалисты из областной больницы, которые подтвердили, что в Искитимской ЦГБ детям оказывают медпомощь должного уровня», — заявил губернатор, подчеркнув, что теперь, когда здоровью детей ничего не угрожает, важно проанализировать ситуацию, выяснить причины дорожно-транспортного происшествия, разобраться, почему микроавтобус с детьми следовал без сопровождения.

При этом, как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, установлено, что водитель «Газели», в которой ехали дети, в текущем году восемь раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. В отношении него составлено четыре административных протокола, в том числе за выпуск на линию транспортного средства без предрейсового медосмотра и без предрейсового техосмотра, за управление транспортным средством без путевого листа, за нарушение правил перевозки группы детей и за управление транспортным средством без тахографа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня на трассе Р-256 в районе поселка Линево Искитимского района Новосибирской области произошла авария — автомобиль Honda Cr-V на большой скорости столкнулся с микроавтобусом «Газель», в котором находились 11 детей и сопровождающий. В автомобиле «Honda» находились трое пассажиров, один из которых малолетних ребенок.

Следственное управление Следственного комитета России по области в настоящее время проводит доследственную проверку «в целях установления возможных фактов оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по перевозке детей».