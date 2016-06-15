Калуга, 15 июня, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя города Химки Московской области, который занимая должность исполнительного директора ГП «Калугаоблводоканал», в апреле 2015 года он ввел в заблуждение руководителя ООО «АйСиБиКом», пообещав оказать содействие в получении преимущества при очередных закупках ГП «Калугаоблводоканал» оборудования. В качестве вознаграждения за услуги по лоббированию интересов ООО «АйСиБиКом» осужденный потребовал передать ему взятку денежные средства в размере 10% от суммы договора, который планировалось заключить.

kaluganews.com Взятка

Как сообщил 15 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления Следственного комитета России Виталий Гудзь, 22 января 2016 года осуждённый, находясь в помещении одного из калужских кафе, действуя из корыстных побуждений обманным путем получил от директора коммерческой фирмы деньги в сумме 357 тысяч рублей, за оказание им содействия в победе фирмы в закупке на право заключения с ГП «Калугаоблводоканал» договора на поставку, пуско-наладку оборудования для автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов. При этом осуждённый знал, что в круг его служебных полномочий не входит гарантированное обеспечение победы фирмы.

Исполнительный директор ГП «Калугаоблводоканал» был задержан с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по Калужской области непосредственно после получения денежных средств на месте совершения преступления.

Суд назначил мошеннику наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.