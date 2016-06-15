В Калуге осужден за мошенничество директор предприятия «Калугаоблводоканал»
Калуга, 15 июня, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя города Химки Московской области, который занимая должность исполнительного директора ГП «Калугаоблводоканал», в апреле 2015 года он ввел в заблуждение руководителя ООО «АйСиБиКом», пообещав оказать содействие в получении преимущества при очередных закупках ГП «Калугаоблводоканал» оборудования. В качестве вознаграждения за услуги по лоббированию интересов ООО «АйСиБиКом» осужденный потребовал передать ему взятку денежные средства в размере 10% от суммы договора, который планировалось заключить.
Как сообщил 15 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления Следственного комитета России Виталий Гудзь, 22 января 2016 года осуждённый, находясь в помещении одного из калужских кафе, действуя из корыстных побуждений обманным путем получил от директора коммерческой фирмы деньги в сумме 357 тысяч рублей, за оказание им содействия в победе фирмы в закупке на право заключения с ГП «Калугаоблводоканал» договора на поставку, пуско-наладку оборудования для автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов. При этом осуждённый знал, что в круг его служебных полномочий не входит гарантированное обеспечение победы фирмы.
Исполнительный директор ГП «Калугаоблводоканал» был задержан с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по Калужской области непосредственно после получения денежных средств на месте совершения преступления.
Суд назначил мошеннику наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.