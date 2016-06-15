Москва, 15 июня, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Отечественный вторичный авторынок продолжает демонстрировать рост на фоне сокращения рынка новых машин, сообщает «АВТОСТАТ».

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Вторичный авторынок. Запорожец

По итогам мая 2016-го года сменили владельцев 419,2 тыс. автомобилей, что на 17,4% больше, чем год назад. Рост вторичного автомобильного рынка за первые пять месяцев 2016 года составил 10,7%, а общее количество проданных вновь машин достигло в России 2,0152 млн штук.

Лидером российского вторичного рынка является марка LADA. В мае 2016 года автомобили этой марки были заново проданы 119,8 тыс. раз, что на 5,5% больше чем в мае 2015 года. Основная причина этого — рапространенность марки в стране и доступные цены, особенно на старые машины. За первые пять месяцев текущего года на вторичном рынке было реализовано 569,9 тыс. автомобилей LADA, что лишь на 0,4% ниже, чем за тот же период 2015 года.

Второе место на российском рынке автомобилей с пробегом в мае занимает Toyota с продажей 48,2 тыс. штук и ростом на 24,7%. Третье место занимает Nissan, также показавший 23,3% роста. По итогам первых пяти месяцев эти две японские марки находятся в тройке лидеров с продажами 230,9 и 107,3 тыс. единиц соответственно.

Среди моделей лидером стала LADA 2114 с результатом продаж в 13 тыс. штук и их ростом на 12,6%. На втором месте — LADA 2107, с 12,5 тыс. перепроданных автомобилей, потерявшая 4,6% продаж. Тройку лидеров замыкает Ford Focus с реализацией 10,2 тыс. автомашин и ростом продаж на 25,2%, который удерживает звание самой востребованной иномарки российского вторичного рынка.