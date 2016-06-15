Москва, 15 июня, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Неправовая санкционная политика Запада в отношении России провалилась. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. «Никакие ограничения не работают, а в корне не правовая санкционная политика западных стран просто провалилась», — заявил Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Не только потому, что подобная практика противоестественна для современного мира и противоречит и принципам демократии, и ценностям парламентаризма, но еще и потому, что вопреки ожиданиям Запада, все четыре фракции Госдумы во главу угла поставили интересы своей страны», — подчеркнул он.