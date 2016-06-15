Саратов, 15 июня, 2016, 11:00 — ИА Регнум. На внеочередном заседании Саратовской городской думы 14 июня 2016 года бюджет города-2015 принят со следующими параметрами: доходы с учетом безвозмездных поступлений — 11 млрд 58 млн 825 тыс. рублей, расходы — 11 млрд 765 млн 630,7 тыс., дефицит — 706 млн 805,7 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мариус Клаус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. Фрагмент

Основная часть расходов — 62,4% — в прошлом году была направлена на финансирование социальной сферы — 7 млрд 346, 6 млн рублей, на жилищное хозяйство потрачено 472,1 млн, на коммунальное хозяйство — 201,7 млн, на реализацию ведомственной целевой программы по переселению граждан из аварийного жилья — 370 млн 244 тыс. Глава Саратова Олег Грищенко отметил, что бюджетная обеспеченность полномочий муниципалитета составляет лишь 33% от необходимого.

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Градоначальник подчеркнул, что и город, и область в настоящее время имеют высокий уровень закредитованности и большие долги, что является результатом несоответствия уровня доходов и расходов. По его словам, с такой проблемой сталкивается сегодня большинство регионов и муниципалитетов. «Немедленно решить этот вопрос не удастся, поскольку бюджеты всех уровней, нормативы налоговых отчислений уже сформированы, однако новому созыву Госдумы предстоит активно работать именно в этом направлении», — считает он.

Что касается бюджета Саратова — 2016. Согласно внесенным на заседании гордумы поправкам, он утвержден единогласно со следующими основными характеристиками: общий объем доходов — 12 млрд 783 млн 265,2 тыс. рублей, общий объем расходов — 13 млрд 839 млн 685,4 тыс., дефицит — 1 млрд 56 млн 420,2 тыс. или 16,2% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

По информации пресс-службы городского парламента, налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2016 год увеличены на 28 млн рублей за счет поступления средств от реализации муниципального имущества. Объем безвозмездных поступлений из бюджетов разных уровней увеличен на 695 млн 476,7 тыс. рублей, в том числе, за счет выделения межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства — 500 млн, выделения субсидии на строительство новых мест в общеобразовательных учреждениях — 218 млн рублей и межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования для дошкольных учреждений — 25,7 млн.

Сообщается, что сокращены расходы управлению по культуре на 29,6 млн рублей, комитету по финансам на оплату исполнительных листов — на 20 млн 599,8 тыс. рублей, комитету по труду за счет экономии по доплате к пенсии — на 4 млн 89 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя итоги исполнения бюджета Саратова в 2015 году, глава города Олег Грищенко отметил «значительный недобор налогов, в целом потери составили почти 470 млн рублей, из них более 250 млн — НДФЛ — из-за объективно непростой экономической ситуацией в целом по стране, а именно, из-за замедления темпов роста реальной зарплаты и сокращения численности работающих».

В 2016 году сохранилась тенденция падения налоговых поступлений в казну Саратова. По итогам первого полугодия 2016 года так называемая «недоимка» наблюдается по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — около 74 млн рублей, по остальным налоговым поступлениям на текущий момент опасений нет. Такое заявление сделал на заседании профильного комитета гордумы Саратова и.о. председателя комитета по финансам мэрии Александр Струков.

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В этой связи стоит отметить, что глава Саратова Олег Грищенко регулярно поднимает тему обеспечения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления и заявляет, что городская администрация не может эффективно исполнять свои полномочия в условиях хронического недофинансирование городской казны, ухудшения социально-экономической ситуации и замедления темпа роста экономики. В 2015 году он также констатировал, что финансовое обеспечение Саратова составляет лишь 33,4%.

«У нас есть понимание того, что на региональном уровне тоже немало проблем, и мы готовы были до поры до времени «затягивать пояс», но рано или поздно наступает момент, когда затягивать его уже некуда, — неоднократно подчеркивал Олег Грищенко. — Во избежание крайне неблагоприятных для областного центра, а значит, и для всей области, последствий, необходимо пересмотреть объем отчислений в бюджет Саратова. Рассчитываю в этом вопросе не только на формальное соблюдение буквы закона, но и на положительный для города результат».

По его словам, бюджет Саратова собирает около 80 млрд рублей налогов в год, из них городу достается 7%.

Напомним также, депутат Госдумы от региона Ольга Алимова на примере Саратова резюмировала: «МСУ в переводе «Можешь Сам Умереть», как в известном анекдоте — на возьми три рубля и ни в чём себе не отказывай». По ее словам, главная проблема в том, что почти 61% собираемых в Саратове налогов уходит в федеральный бюджет и 30,5% — в областной, а на муниципальные нужды остаётся лишь 7−8%.