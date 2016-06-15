Донецк, 15 июня, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Прошлой ночью на Донетчине подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР в Донецке, Докучаевске, Еленовке и пригородах Горловки. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает ДАН со ссылкой на источник в военном ведомстве ДНР.

Александр Блинков. Залп гвардейских миномётчиков

По словам силовика, украинские войска активно применяли минометы (выпущено более 60 мин), БМП, артиллерию калибра 152 мм (выпущено 11 снарядов), гранатометы и стрелковое оружие. «В период с 23:00 до 01:00 ВСУ обстреливали Докучаевск, территорию аэропорта, Зайцево, Спартак, Еленовку, поселки Старомихайловка и Александровка», — рассказал источник.

При этом в Докучаевске в результате ведения боевых действий были повреждены три жилых дома. «В 22:40 украинская сторона открыла огонь по Докучаевску из орудий калибра 152 мм. В результате обстрела повреждены дома на улице Крупская, 6, 8, 10», — сказал собеседник.

В свою очередь 15 июня на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Сергей Жмурко отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 58 раз нарушили режим прекращения огня, передает ИА REGNUM.

По его словам, противник 18 раз использовали минометы, трижды артиллерию и один раз танк. «На Мариупольском направлении наиболее горячо было недалеко от Павлополя, где противник вел огонь из минометов, 122 мм самоходных артустановок, вел штурмовые действия, а в районе Красногоровки около 22:00 дважды по нашим укреплениям пытался попасть танк», — сказал Жмурко.

При этом украинские позиции в Чермалыке были обстреляны из 122 мм САУ (выпущено четыре снаряда), а в населенных пунктах: Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое — оказались под минометным огнем ВС ДНР.

Жмурко отметил, что украинские войска в Невельском, Песках, Авдеевке, Верхнеторецком и Луганском (Донецкое направление) попали под минометный обстрел. В то же время по шахте Бутовка (под Донецком) ВС ДНР вели огонь «из тяжелых минометов и пушек калибра 152 мм».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские войска 488 раз обстреляли позиции ВС ДНР. При этом ВСУ выпустили 22 шт. 152 мм и 122 мм артиллерийских снарядов, 74 мины калибра 120 мм и 177 мин калибра 82 мм. Также обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 29 апреля 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режима полного прекращения огня с полуночи 30 апреля. Несмотря на это противоборствующие стороны продолжают спорадические перестрелки с применением бронетехники, минометов, артиллерии и широкого спектра стрелкового оружия.