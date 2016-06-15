Якутск, 15 июня, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Сотрудники следственного комитета СК РФ по Якутии допрашивают медперсонал больницы, где 9 июня журналистка Кристина Гайд скончалась от укола обезболивающего. Следователи также проверяют партию лидокаина, который на тот момент использовался в медцентре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По факту смерти якутянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Согласно информации бюро судебно-медицинских экспертиз причиной смерти женщины явилась остановка сердца. Вместе с тем, с целью детального исследования, установления правильности проведенного лечения, а также возможных дефектов оказания медицинской помощи проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины прекращения сердечной деятельности журналистки.

По данным следствия, 9 июня 2016 года в помещении процедурного кабинета Государственного автономного учреждения республики «Медицинский центр Якутска» женщине при подготовке к операции врачом был введен раствор лидокаина. После инъекции начались судороги, последовала потеря сознания и спустя непродолжительное время женщина скончалась в процедурном кабинете.

Как сообщало ИА REGNUM, Кристина Гайд работала в газетах «Наше время», «Якутск Вечерний» и «Московский Комсомолец в Якутии». Смерть журналистки вызвала в Якутии широкий общественный резонанс, трагическое событие активно обсуждается и комментируется в блогах жителей республики, а также в региональных СМИ.