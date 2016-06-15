Воронеж, 15 июня, 2016, 10:55 — ИА Регнум. 0,5% составил рост потребительских цен на товары и услуги в Ивановской области в мае, в целом же, за пять месяцев инфляция в регионе составила 3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ивановстате. Для сравнения — в мае 2015 года инфляция была зафиксирована на уровне 0,1%, а вот с начала года она составила 10,2%. В целом по России цены на товары и услуги в мае этого года росли немного медленнее, чем в Ивановской области — инфляция составила 0,4%.

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Цены на продовольственные товары в мае в регионе выросли на 0,4%. Так, на 3,6% зафиксирован рост цен на крупы и бобовые, на 2,6% подорожали рыбопродукты, на 2,4% — подсолнечное масло, выросли цены на морковь, лук репчатый, свеклу столовую, капусту белокочанную свежую — на 11,4−21,9%.

В то же время снизились цены на апельсины, огурцы свежие, помидоры свежие — на 8,1−14,8%, на 10,8% стали дешевле яйца, на 3,2% — сахар-песок.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете за месяц в среднем по Ивановской области составила 3702,20 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,2%.

Цены на непродовольственные товары в среднем выросли на 0,7%. На 1,7% в текстильном регионе выросли цены на ткани, на 1,9% — на обувь, на 0,6% подорожал трикотаж.

Добавим, что среднемесячная номинальная заработная плата по последним данным — на апрель текущего года — в Ивановской области составила 21 тыс. 490 рублей, за год рост составил 3,8%. Правда, фактически, с учетом инфляции, уровень зарплаты по сравнению с апрелем 2015 года в регионе снизился — на 2,8%. Средняя пенсия в регионе, по данным на апрель, составила 11 тыс. 844,4 рубля: номинально размер пенсии по сравнению с апрелем 2015 года вырос на 2,7%, фактически — снизился на 3,8%.