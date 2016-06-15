Чебоксары, 15 июня, 2016, 10:48 — ИА Регнум. В Чебоксарах выясняют обстоятельства аварии, в которой травмы получили пятеро человек. ДТП произошло с участием микроавтобуса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии,

Фото ОГИБДД по Чебоксарам, mvd.ru

Маршрутный микроавтобус «Форд Транзит» (маршрут №266) столкнулся с автомобилем «Форд Фокус» 14 июня около 18 часов в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей. По предварительным данным регионального МВД, водитель иномарки при перестроении для поворота направо не уступил дорогу «Форду Транзит», который двигался в попутном направлении по крайней правой полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.

После столкновения микроавтобус совершил наезд на опору дорожного знака. В микроавтобусе на момент столкновения находилось 27 пассажиров, пятеро из них обратилось за медицинской помощью. Обстоятельства аварии выясняются.

По данным ГИБДД Чувашии, с начала года на территории Чебоксар произошло 232 ДТП (снижение на 5% к аналогичному прошлогоднему периоду), в которых 9 человек погибли и 279 получили травмы различной степени тяжести. 43% от всех происшествий составили столкновения, 40% — наезды на пешеходов. По вине водителей произошло 205 ДТП, в том числе в 17 случаях виновники аварий были пьяны. В 26 случаях водители уехали с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему — впоследствии 19 из них были установлены и задержаны.