Париж, 15 июня, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Шансы на преждевременную смерть снизятся на 22% при условии 15 минут ежедневных легких упражнений, заявляют европейские медики на конгрессе EuroPRevent 2016 в Ницце.

samadhi123 Гимнастика утром

Участники конгресса отметили, что меньше 50% взрослых людей уделяют легкой физкультуре от 75 до 150 минут в неделю.

Сотрудники французского университета Сент-Этьена проанализировали влияние занятий физкультурой и спортом на частоту смертности. Вместе с другими группами ученых они изучили данные более ста тысяч пожилых людей.

Наблюдаемых разделили на несколько групп по уровням физической активности и сравнили частоту смертей по естественным причинам.

Оказалось, что чем больше люди занимались физкультурой и спортом, тем реже они умирали от болезней сердца, рака и прочих заболеваний, проявляющихся в преклонном возрасте. Даже 10−20 минут зарядки в день хватало для того, чтобы снизить вероятность преждевременной кончины на 22%, а уделение физкультуре 150 минут в неделю позволяло снизить шансы на преждевременную смерть на 35%.

Вместе с тем, резко приниматься за занятия спортом нельзя, уровень физической активности надо наращивать постепенно.