Таллин, 15 июня, 2016, 10:38 — ИА Регнум. 14 июня в Эстонию самолетами впервые были доставлены реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS Вооруженных Сил США. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR, отметив, что две батареи HIMARS примут участие в международных учениях Saber Strike в Тапа (северная Эстония) и стрельбах на центральном полигоне.

military.com M142 HIMARS

По словам американских военных, целью учений станет согласование действий американских и эстонских боевых подразделений при вызове и наведении огня на условного противника и обмена информацией.

В штабе 2-го кавалерийского полка ВС США пояснили, что РСЗО переброшены в Эстонию для повышения уровня взаимодействия союзников и обучения эстонских военнослужащих на предмет присутствия подобного оружия на поле боя. До сих пор эстонские военнослужащие не взаимодействовали с подобными видами вооружений.

Переброшенные в Эстонию системы HIMARS примут участие во втором этапе учений Saber Strike, к которому также будут привлечены штурмовая авиация, ударные вертолеты и 155-мм гаубицы M777 ВС США.

HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) представляет из себя высокомобильную реактивную систему залпового огня, предназначенную для поражения районов сосредочения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность — 30 км.