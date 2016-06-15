Чебоксары, 15 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. В Чувашии дожди сменит жара. Как сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов, начиная с южных районов республики, столбики термометров повысятся до +25 градусов тепла.

ИА REGNUM

С 16 июня солнечная и жаркая погода дойдет до каждого района Чувашии. Во второй половине недели дневная температура воздуха будет составлять +28…+33 градусов тепла в тени.

Сильная жара наряду с повышенной влажностью сделают погоду похожей на русскую баню, отмечает синоптик-любитель. И многие в такую погоду поспешат на пляж, однако температура воды в Волге пока еще не дошла до купальной кондиции. На сегодняшний день она составляет +17 градусов тепла.

По предварительным прогнозам, солнечная и жаркая погода сохранится и в выходные дни, 18−19 июня. При этом разогретая атмосфера перейдет в неустойчивое состояние. Местами воздух будет «вскипать», формируя мощные грозовые очаги с комплексом неблагоприятных явлений. Но особенно высокая их вероятность ожидается на Троицу, 19 июня. В этот день через Чувашию будет проходить холодный атмосферный фронт. В зависимости от ситуации он может принести кратковременные ливневые дожди с грозами или крупный град с шквалистым ветром.