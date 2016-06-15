Биробиджан, 15 июня, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Последствием подтопления в Биробиджане стала временная отмена автобусных рейсов по некоторым дачным маршрутам. Кроме того, в столице ЕАО и Биробиджанской районе области введён режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС региона.

cikrf.ru Жителей ЕАО эвакуируют

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По последним данным, в населенных пунктах Тукалевский и Раздольное подтоплен 21 жилой дом, в которых проживает более 50 человек. Сотрудники МЧС помогают людям и животным переправляться через подтопленные дороги и мосты, воду продолжают откачивать передвижными мотопомпами.

Для людей, чьи дома оказались в зоне подтопления, предусмотрена возможность временного размещения в пункте на базе общежития колледжа культуры и искусств в Биробиджане, его вместимость до 230 человек. Рассматривается вопрос о подготовке ещё четырех эвакопунктов общей вместимостью 520 человек, но пока жильцы подтопленных домов пока отказались от отселения и разместились у родственников.

Как пишут региональные СМИ, паводок может привести к тому, что жители Биробиджана надолго останутся без горячей воды. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Константин Унтевский сообщил, что на ушедших под воду теплотрассах происходит большая теплопотеря, и нагреть воду до необходимой температуры невозможно. В управлении ЖКХ города рассматривают вопрос об отключении горячей воды в столице ЕАО на несколько недель.

Между тем, электричество в домах жителей поселка Тукалевский «Электрические сети ЕАО» постепенно восстанавливают. В общей сложности электроснабжение возобновлено в 92 частных домах с общей численностью жителей — 229 человек, пишет РИА Борибиджан.

Как сообщало ИА REGNUM, вслед за ЕАО паводок может прийти и в Хабаровский край. Спасатели региона не исключают, что в ближайшие дни уровни рек достигнут критических значений. Обострение ситуации ожидается близ сёл Кукан, Новокуровка и Архангеловка.

Напомним, что в результате обильных дождей сформировался паводок на реках Бира и Кирга Еврейской автономной области. Прогноз синоптиков неблагоприятный: дожди будут продолжаться.