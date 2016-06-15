Волгоград, 15 июня, 2016, 10:30 — ИА Регнум. В Волгограде маршрутное такси попало в дорожную переделку. Автоавария произошла накануне примерно в 17:15 в Краснооктябрьском районе областного центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 15 июня, виновником ДТП стал 18-летний водитель иномарки.

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На автомобиле «Пежо» он ехал по улице Гончарова и, поворачивая налево на пересечении с проспектом Металлургов, не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ-322 113». Столкновения с маршруткой № 56 избежать не удалось. В результате ДТП пострадали четверо. Все — пассажиры маршрутки. Мужчина и четыре женщины с различными травмами были доставлены в больницу. Сам виновник аварии не пострадал.

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Пять пассажиров маршрутки пострадали в массовом ДТП в Волгограде

Еще одна крупная авария, в которой пострадали сразу девять человек, произошла 14 июня в городе Волжском. В утренний час водитель автомашины «Мерседес Спринтер» на пересечении улиц Коммунистическая и 19-го Партсъезда врезался в автомобиль «Киа Спортаж» и перевернулся. Травмы различной степени тяжести получили девять пассажиров микроавтобуса. Пострадавших доставили в медучреждение. Как сообщало иА, микроавтобус «Мерседес Спринтер» перевозил рабочих промышленного завода.

В произошедшем разбирается полиция.

Добавим, что за прошедшие сутки на территории Волгоградской области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек были травмированы