Пекин, 15 июня, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Полиция и органы опеки г. Цзяньдэ проведут проверку одной из семей, малолетние дети которой более часа провели на улицах города без присмотра взрослых.

Цитата из к/ф «38 попугаев». реж Иван Уфимцев. 1976-1991. СССР Без присмотра

Как сообщают местные СМИ, один из полицейский обратил внимание на 3 детей, возраст которых не превышал 2−3 лет, которые самостоятельно гуляли по улице. На 2 детях в этот момент были надеты лишь подгузники, девочка была полностью раздета. Сотрудник правоохранительных органов забрал детей в участок, после чего полицейские начали розыск родителей малышей, пишет «Сина синьвэнь».

Спустя несколько часов в полицию обратилась женщина, которая заявила об исчезновении 3 детей. Сотрудники правоохранительных органов немедленно передали детей маме.

Как позже было установлено, отец, уходя на работу, забыл запереть входную дверь, через которую и вышли 2-летние двойняшки и их брат, чей возраст составляет всего 1 год. Во время исчезновения малышей их мама спала, поэтому она не смогла своевременно предотвратить возможную трагедию. Дети около часа бродили босиком по улицам города до того, как их заметил полицейский.