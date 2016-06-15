В КНР 2-летние дети около часа гуляли по улицам города без присмотра
Пекин, 15 июня, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Полиция и органы опеки г. Цзяньдэ проведут проверку одной из семей, малолетние дети которой более часа провели на улицах города без присмотра взрослых.
Как сообщают местные СМИ, один из полицейский обратил внимание на 3 детей, возраст которых не превышал 2−3 лет, которые самостоятельно гуляли по улице. На 2 детях в этот момент были надеты лишь подгузники, девочка была полностью раздета. Сотрудник правоохранительных органов забрал детей в участок, после чего полицейские начали розыск родителей малышей, пишет «Сина синьвэнь».
Спустя несколько часов в полицию обратилась женщина, которая заявила об исчезновении 3 детей. Сотрудники правоохранительных органов немедленно передали детей маме.
Как позже было установлено, отец, уходя на работу, забыл запереть входную дверь, через которую и вышли 2-летние двойняшки и их брат, чей возраст составляет всего 1 год. Во время исчезновения малышей их мама спала, поэтому она не смогла своевременно предотвратить возможную трагедию. Дети около часа бродили босиком по улицам города до того, как их заметил полицейский.