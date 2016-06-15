Москва, 15 июня, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Ответственность за развал Советского Союза полностью лежит на совести советского руководства, и, в частности, на Михаиле Горбачеве. Последующие события, связанные с объявлением независимости бывших советских республик, произошли по инерции и были уже неизбежны. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Железняк 14 июня в эфире телепрограммы «Право голоса» на ТВЦ.

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«Почему состоялось решение Верхновного Совета РСФСР? Потому что к тому моменту, в 1990 году, уже вовсю шел парад заявлений о суверенитете других республик СССР. В такой ситуации РСФСР оставалась одна в ситуации правовой неопределенности. Это было вынужденное решение. Развал СССР — это абсолютная трагедия, и это прямая вина тех, кто тогда руководил страной», — заявил Железняк.

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«Основная вина за это лежит именно на руководстве СССР, которое не справилось с правлением страной, это вина Михаила Горбачева. Вина в том, что они не смогли найти цивилизованный формат продолжения существования в рамках общей страны. Эта возможность была, но не была использована. РСФСР была вынуждена заявить о своем суверенитете и выстраивать свою судьбу как судьбу суверенного государства», — подчеркнул он.

В ответ на заявления члена Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Дмитрия Куликова о том, что в ходе формирования отдельного российского государства нельзя было говорить о суверенитете хотя бы потому, что Беловежским соглашениям предшествовали встречи Ельцина в Вашингтоне, а после их заключения «первым делом» последовал его телефонный разговор с президентом США, Железняк отметил, что сгущать краски не следует, и такие действия были во многом продиктованы объективными обстоятельствами.

«Когда мы говорим в том числе о международных контактах, это было связано и с тем, что СССР, и позже Россия, были ядерными державами. И момента, когда при наличии чемоданчика с ядерной кнопкой одна власть ушла, а другая еще не пришла, просто не могло возникать по определению», — подчеркнул он, добавив, что в силу этого решения, которые были приняты Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем, неизбежно должны были быть согласованы с ключевыми игроками международной политики.

«Когда мы говорим о суверенитете, есть несколько его ипостасей, в том числе и негативный — когда мы можем своими действиями принести колоссальный вред кому-либо ещё», — заметил в заключение Железняк.

Напомним, что 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете (независимости) РСФСР, которую подписал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Через год произошел распад СССР.