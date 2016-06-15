Москва, 15 июня, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Совфед назначил Юрия Чайку на пост Генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Накануне кандидатуру, предложенную президентом РФ, поддержали два профильных комитета Совфеда.

genproc.gov.ru Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка

Представление на Юрия Чайку от президента РФ поступило в Совет Федерации 23 мая, однако принятие решения отложили, так как сам кандидат был в отпуске.

«Для меня это большая честь, что я третий раз смогу возглавить Генеральную прокуратуру, и от имени коллектива прокуратуры хочу сказать, что мы все делаем все возможное и невозможное для выполнения задач, поставленных перед нами. Спасибо за доверие», — сказал Чайка.