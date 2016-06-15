Москва, 15 июня, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Россия не может себе позволить быть слабым государством, она должна проводить активную внешнюю политику — в противном случае, страна рискует потерять собственный суверенитет. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Железняк 14 июня в эфире телепрограммы «Право голоса» на ТВЦ.

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«Суверенитет есть разный. Пассивный, когда страна не вмешивается в дела, которые происходят вокруг и просто не допускает атак на свой суверенитет, на свои решения. И активный, когда страна активно пользуется возможностями для выстраивания процессов в мире. Россия в силу целого ряда причин не может себе позволить обладать только пассивным суверенитетом, потому что мы соседствуем с огромным количеством стран», — заявил Железняк.

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«Нам небезразлично, что происходит рядом с нами — поскольку то, что происходит рядом с нами, если мы не способствуем его цивилизованному прохождению, начинает деструктивно влиять на нас», — продолжил он.

Суверенитет представляет собой ценность, которая требует постоянных усилий и постоянного отстаивания, подчеркнул парламентарий: «Международную конкуренцию никто не отменял. Во все времена, если Россия будет слабой, этим будут пытаться воспользоваться. Наша задача — отстаивать нашу точку зрения. Суверенитет соотносится как с экономической, так и политической состоятельностью. Это процесс, который всегда находится в строительстве».

Наглядным свидетельством справедливости такого подхода являются события в ряде бывших советских республик, заметил Железняк. «Мы же видели, какие страшные последствия тех цветных революций, которые проходили и происходят на территории других государств, бывших союзных республик. События на Ближнем Востоке — тоже прямая угроза нашему суверенитету. Поэтому нам надо по-прежнему отстаивать наш суверенитет», — подчеркнул депутат.

При этом не существует никаких противоречий между укреплением суверенитета и выстраиванием дружественных отношений с соседями, подчеркнул парламентарий. «Может быть отличная пашня, где растут всходы, но пользоваться плодами этого труда будут другие. Суверенитет — это возможность самому осуществлять деятельность на своей территории и влиять на мир так, чтоб не было тех, кто может позволить себе придти к нам и отнять плоды наших трудов. Власть не имеет права быть слабой, ибо это означает угрозу для граждан», — сказал Железняк.

14 июня на ТВЦ прошла передача «Право голоса», посвященная вопросам сохранения государственного суверенитета и того, какую цену за такое сохранение должно заплатить руководство страны. Поводом для обсуждения стали в том числе и итоги заседания президиума Экономического совета 25 мая, на котором, как стало позже известно, Алексей Кудрин предложил президенту РФ Владимиру Путину пойти на существенные геополитические уступки ради снятия политических барьеров на пути экономического роста страны.