Самара, 15 июня, 2016, 10:03 — ИА Регнум. По заявлению директора предприятия Минобороны РФ — ОАО «9 Центральный автомобильный ремонтный завод» — Дмитрия Большакова 14 июня УМВД России по Самаре возбудило уголовного дело по уголовной статье «Мошенничество в особо крупном размере», об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, передает ИА REGNUM.

Еженедельный журнал «Жизнь и суд». СПб. №12, март 1916 года

По версии следствия, в июле 2014 года в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011−2020 годы» между базирующимся на территории Саратовской области ОАО «9 Центральный автомобильный ремонтный завод», собственником которого является Министерство обороны РФ, и самарской строительной компанией ООО «РЭСКО — Волга» заключен договор подряда на выполнение работ по строительству нового корпуса завода на сумму 127 млн рублей.

В качестве аванса на счет ООО «РЭСКО — Волга» было перечислено от ОАО «Спецремонт», по агентскому договору представляющего интересы ОАО «9 Центральный автомобильный ремонтный завод», свыше 100 млн рублей.

В ноябре 2014 года на эти средства был приобретен станок «CHIRON RUS FZ 15», а также не предусмотренные проектной документацией оборудование и инструменты к нему, на общую сумму 20 млн рублей. Затем оборудование было передано сторонней организации в качестве уплаты долга.

«По уголовному делу проводятся первоначальные следственные и розыскные мероприятия», — констатирует прокуратура.